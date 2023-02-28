Жителей Ростова предупредили о ночных заморозках и ветре в начале марта

Осадки в первый день весны не ожидаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об общем резком похолодании с ночными заморозками. Прогноз погоды на ближайшие два дня представили синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, после 10-15-градусного тепла уже 1 марта ночью ожидается до -3 градусов, а днем - около +2-4. Осадков в первый день весны не будет, но утром возможна гололедица. Ветер обещают северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, иногда порывы могут составлять 12-14 м/с.

2 марта ночью термометры установятся в районе от -3 до -5, днем будет +2-4. В темное время суток может пройти дождь с мокрым снегом. Ветер прогнозируют северо-западный и западный 7-12 м/с.

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После этого, в марте, ожидается резкое похолодание (подробности)