В Ростовской области в последние дни февраля воздух прогреется до +18 градусов

Во вторник обещают дожди Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние дни февраля 2023 года в отдельных районах Ростовской области будет довольно тепло, возможны дожди. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 27 февраля, температура воздуха в среднем составит +2-7 градусов, местами будет до +13, по югу - до +18 градусов. Ветер ожидается южный и юго-западный 6-11 м/с. Прогнозируют небольшие и умеренные дожди.

Завтра, 28 февраля, также обещают осадки, по северу - мокрый снег. В отдельных территориях ожидается туман. Ночью столбики термометров установятся в районе от 0 до +5 градусов, на севере области будет до -4. Днем на Дону также обещают от 0 до +5, местами - до +10, по югу - до +16 градусов.

Напомним, ранее жителей региона предупредили о резком похолодании с 1 марта. Например, в Ростове-на-Дону с середины недели по ночам ожидается уже от -2 до -4 градусов, в светлое время суток - примерно +3-8 градусов.

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