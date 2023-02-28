28 февраля отменили автобус из Ростова-на-Дону в ДНР

Сегодня также отменили утренний рейс из Ростова-на-Дону в Сальск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 28 февраля, в Ростове-на-Дону отменили один из автобусных рейсов в Донецкую Народную Республику. Информация об этом опубликована в сообществе «Автовокзалы Ростовской области».

Речь идет о маршруте в Донецк Донецкой области. Отправление из южной столицы планировали на 11:30. Причины отмены поездки не указаны.

Отмечается, что пассажиры могут вернуть потраченное в кассах автовокзала. Деньги за электронные билеты «должны перечислить на банковскую карту автоматически».

Добавим, сегодня также отменили утренний рейс из Ростова-на-Дону в Сальск. По этому же маршруту автобус не выпустят на линию и завтра, 1 марта, в 19:10.

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