Проверка запланирована на 1 марта. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области 1 марта проведут проверку системы оповещения. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Кроме 1 марта проверки также запланированы на 4 октября. В Ростовской области также планируют организовать две тренировки. Их собираются провести в июне и декабре 2023 года.

Напомним, полные проверки систем оповещения в Ростовской области проводят дважды в году.

Ранее заместитель начальника управления ГО ЧС Ростова рассказал, как отличить сирену при учениях от той, что предупреждает о реальной угрозе. По его словам, жителей всегда предупреждают о проверках систем — сообщения публикуются в СМИ, на сайтах администрации и гордумы. Он также рассказал, что делать при реальной угрозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский спасатель Наумов объяснил, как отличить учебную сирену от настоящей

В управлении ГО и ЧС рассказали, что делать, если угроза реальная. (Подробности)