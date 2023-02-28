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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:48

Проверка системы оповещения в Ростовской области 1 марта 2023: что делать, если звучит сирена

Жителей Ростовской области предупредили о проверке систем оповещения 1 марта
Михаил СТРИЖЕВ
Проверка запланирована на 1 марта.

Проверка запланирована на 1 марта.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области 1 марта проведут проверку системы оповещения. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Кроме 1 марта проверки также запланированы на 4 октября. В Ростовской области также планируют организовать две тренировки. Их собираются провести в июне и декабре 2023 года.

Напомним, полные проверки систем оповещения в Ростовской области проводят дважды в году.

Ранее заместитель начальника управления ГО ЧС Ростова рассказал, как отличить сирену при учениях от той, что предупреждает о реальной угрозе. По его словам, жителей всегда предупреждают о проверках систем — сообщения публикуются в СМИ, на сайтах администрации и гордумы. Он также рассказал, что делать при реальной угрозе.

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