В Ростове начали курсировать автобусы с изображениями игроков ФК «Ростов»

Яркие изображения нанесли на корпусы «МАЗов». Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону автобусы № 44 и 67 украсили фотографиями футболистов и символикой ФК «Ростов». Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали городские власти.

Известно, что яркие изображения нанесли на корпусы «МАЗов». Сколько именно единиц подвижного транспорта обновили подобным образом, не уточняется.

- Перевозчики «Карат» и «Янтарь 1» выразили поддержку клубу донской столицы, который сейчас находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата России по футболу, - пояснили власти.

Судя по таблице Российской Премьер-Лиги, ФК «Ростов» сейчас находится на третьем месте. Команда обгоняет «Динамо», но пока уступает «Зениту» и «Спартаку», которые находятся на первом и втором месте спортивного рейтинга.

Известно, что 4 марта донские футболисты на домашнем поле сразятся с «Локомотивом» в рамках 18 тура РПЛ. Начало - в 19:30.

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