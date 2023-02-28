Донские следователи заинтересовались проблемой с участками на территории Красного Сада

Организовано проведение доследственной проверки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области начали проверку после сообщения о том, что некоторые жители поселка Красный Сад могут лишиться своих земель. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
- Организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - говорится на сайте ведомства.
Выяснять ситуацию сотрудники СК начали после сюжета на одном из федеральных каналов. В ролике говорилось, что несколько семей могут потерять ранее выданные им участки из-за перевода жилой территории в разряд сельхозземель. По мнению журналистов, в ситуации могут быть замешаны отдельные должностные лица местной администрации.
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Сейчас ситуацию активно обсуждают интернет-пользователи (подробности)