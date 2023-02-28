В Ростове сотрудник скорой помощи не смог выехать на вызов из-за автохамов

Скорая задержалась из-за машин, припаркованных в три ряда Фото: Александр БОЙКО

В Ростове-на-Дону сотрудник скорой помощи не смог оперативно выехать на вызов из-за водителей, которые припарковались в три ряда. Возмущенный работник медучреждения снял все на камеру и высказал свое отношение к ситуации. Ролик появился в одном из городских пабликов.

- Больница № 10. Я работаю в скорой помощи и не могу выехать отсюда от слова совсем. Стоит все в три ряда. Где сотрудники? Где эвакуаторы? Ребята, давайте что-то с этим делать. Никуда двинуться не могу, ни по одной улице, ни по другой, - пожаловался мужчина.

Это видео опубликовали всего несколько часов назад, но пользователи сети уже активно комментируют произошедшее. Многие разделили негодование земляка. Ироничные замечания коснулись и эвакуаторов, и самих автолюбителей. Один из участников обсуждения вовсе предложил лишить прав некоторых владельцев авто.

К слову, ранее в донской столице увеличили тариф на эвакуацию. Теперь плата за перевозку и хранение транспорта до 31 декабря 2023 года будет составлять 3403,68 рубля. До этого перемещение обходилось в 3243,46 рубля.

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