Василий Голубев прокомментировал массовые скопления подростков у ТЦ в Ростове-на-Дону

В большинстве случаев с подростками необходимо проводить беседы. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области прокомментировал массовые стычки подростков у ТЦ в донской столице. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Василий Голубев потребовал быстрой и четкой реакции на произошедшее. Он призвал глав администраций, а также сотрудников региональных и муниципальных структур пристально следить за дальнейшими событиями.

- Сейчас, когда состоялись первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Обращаю внимание глав администраций, региональных и муниципальных структур по молодежной политике, а также Совета ректоров вузов Ростовской области и педагогического сообщества: нужна очень выверенная, правильно организованная работа, – отметил Василий Голубев.

По словам губернатора, в большинстве случаев с подростками необходимо проводить беседы и находиться с ними на постоянной связи. Главная задача взрослых – найти правильный подход к детям.

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(Подробности)