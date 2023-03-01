В северных районах ожидается мокрый снег Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области в первый день весны ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков в донской столице, 1 марта, ожидается переменная облачность. Также горожан предупредили о сильном ветре. Скорость достигнет до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +5, а к вечеру ожидается небольшой мороз до -3 градусов.

В течение дня в городе осадков не предвидится.

На территории Ростовской области преимущественно будет облачность с прояснениями. В северных районах ожидается мокрый снег, а ночью и утром туман. Автовладельцев предупредили о гололедице на дорогах. Порывы ветра достигнут до 11 метров в секунду. Также ожидаются морозы до – 9 градусов.

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