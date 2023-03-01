В Ростовской области обсудили возможность создания частных кладбищ

Сейчас вопросами содержания кладбищ занимаются органы местного самоуправления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты парламента Ростовской области обсудили с экспертами законопроект о регулировании похоронного дела. В основном говорили о систематизации отрасли.

- Задача - убрать административные препоны в виде сбора документов и справок. «Рамочный» законопроект, который обсуждаем, предусматривает использование портала госуслуг и МФЦ. Мы хотим проработать возможности регулирования этого вопроса на уровне субъекта, - пояснил заместитель председателя комитета донского Заксобрания по строительству Сергей Ковалев.

Параллельно участники встречи рассмотрели проблемные моменты сферы ритуальных услуг. Отметили нехватку земли в крупных городах, отсутствие единой системы учета захоронений, сложности с квалификационными требованиями к работникам похоронной службы.

В том числе, немало внимания уделили вопросу создания новых и содержания старых кладбищ на основе государственно-частного партнерства. Причем мнения на этот счет оказались радикально противоположными. Затронули как моральный аспект вопроса, так и материальную составляющую. В итоге отметили, что частники не смогут извлечь необходимой им прибыли на подобной работе.

Напомним, сейчас действующее законодательство относит организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов.

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