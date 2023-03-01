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НовостиОбщество1 марта 2023 8:32

В Ростовской области обсудили возможность создания частных кладбищ

Мнения на этот счет оказались радикально противоположными
Ангелина СКИБА
Сейчас вопросами содержания кладбищ занимаются органы местного самоуправления

Сейчас вопросами содержания кладбищ занимаются органы местного самоуправления

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты парламента Ростовской области обсудили с экспертами законопроект о регулировании похоронного дела. В основном говорили о систематизации отрасли.

- Задача - убрать административные препоны в виде сбора документов и справок. «Рамочный» законопроект, который обсуждаем, предусматривает использование портала госуслуг и МФЦ. Мы хотим проработать возможности регулирования этого вопроса на уровне субъекта, - пояснил заместитель председателя комитета донского Заксобрания по строительству Сергей Ковалев.

Параллельно участники встречи рассмотрели проблемные моменты сферы ритуальных услуг. Отметили нехватку земли в крупных городах, отсутствие единой системы учета захоронений, сложности с квалификационными требованиями к работникам похоронной службы.

В том числе, немало внимания уделили вопросу создания новых и содержания старых кладбищ на основе государственно-частного партнерства. Причем мнения на этот счет оказались радикально противоположными. Затронули как моральный аспект вопроса, так и материальную составляющую. В итоге отметили, что частники не смогут извлечь необходимой им прибыли на подобной работе.

Напомним, сейчас действующее законодательство относит организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов.

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