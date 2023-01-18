На кладбище «Ростовское» появится около 80 тысяч мест для захоронений

Кладбище было открыто в 2019 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После строительства второй очереди на кладбище «Ростовское» появится более 79 550 мест для захоронений. Более 11 тысяч из них составят места с прахом в стене-колумбарии. Об этом рассказали в администрации города.

Напомним, кладбище в Мясниковском районе было открыто в 2019 году и насчитывало 30 тысяч мест. В конце 2022 году оно было заполнено на 70%.

Ранее администрация заключила контракт на разработку проектно-сметной документации второй очереди кладбища. В ходе работы выяснилось, что необходимо установить границы санитарно-защитных зон, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получить заключение Роспотребнадзора.

— Выполнение данных мероприятий потребовало дополнительного временного периода и как следствие увеличения сроков выполнения инженерных изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации по контракту, — прокомментировали в администрации.

Когда будет завершена разработка документации, пока неизвестно.

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