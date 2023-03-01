Водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за перепада температур

За рулем нужно придерживаться безопасного стиля вождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители в Ростовской области в ближайшие две недели должны быть особенно осторожными на дорогах из-за перепада температур, предупредили в Госавтоинспекции.

- В регионе ожидается похолодание в ночное время суток до -4 градусов. При этом днем температура воздуха может подниматься до +17 градусов. Из-за таких погодных изменений возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, - пояснили в ведомстве.

Автолюбителей просят придерживаться безопасного стиля вождения. При необходимости нужно использовать ошипованную резину, так как из-за отсутствия наледи и снега сцепление с дорогой снижается. Также необходимо увеличить дистанцию между машинами, лучше не совершать резких маневров.

- Рекомендуем проверить исправность внешних световых приборов и не забывать включать указатели поворота, - добавили в Госавтоинспекции.

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