В Ростове синоптики прогнозируют переменную облачность и плюсовую температуру

Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и плюсовая температура. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В четверг, 2 марта, в городе весь день будет переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +4 градусов, а к вечеру температура воздуха снизится до +1 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.

Отметим, что в последний рабочий день погода будет аналогичной, а воздух прогреется до +5.

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(Подробности)