Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 3 по 10 марта

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону с 3 по 10 марта 2023 года: десятки домов останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

3 марта:

Гриба, 1-21, 2-54, Ванина, 1-21, 2-22, Ривкина, 1-15, 2-20, А. Русова, 18-42, 11-21, 2-я Усадебная, 1-11, 2-22, 3-я Усадебная,1-13, 2-8, Пригородное лесничество, просп. 40-летия Победы, 37 К, 43 А, 43 Б, 43 В, 63/11, 63/13, 63/14, Кузнецкстроевский, 8-100, 7-83.

6 марта:

Стабильная, 15, 15/1, 17/1, 21/1, Жмайлова, 4/5, Ландышевая, 11-13, Лесопарковая, 37, 56-94, Мадояна, 94-110, 110/4, 137 А, Родниковая, 25-39, 6-40, Серебряный, 8/20, 7/18, просп. Коммунистический, 11, 15, Тружеников, 36а, 32/1, 1-я Краснодарская, 55, 88, 2-я Краснодарская, 119, Пирамидная, 2-16, 3-17, Мечникова, 2-12.

7 марта:

10-я линия, 15-25, 16-36, 81, 12-я линия, 1-31, 2-36, Майская, 24-30, 25-43, Советская, 25-33, Заводская, 67-99, 2-я Заводская, 77 А, 54-82, 2-й Кирпичный, 6, 3-я Литературная, 51/6, 1-й Самобытный, 1-7, 2-10, 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2, 3-й Самобытный, 1-13, 2-10, 4-й Самобытный, 1-3, 2-4, 5-й Самобытный, 1-13, 2-10, 6-й Самобытный, 1-11, 2-10, 7-й Самобытный, 1-1.

9 марта:

Доломановский, 96-104, 110/55, Нефедова, 58/115, Текучева, 176-182, Народного Ополчения, 143-151, 186-202, Проселочная, 19, 21, Труженников, 11, 13, 1-я Киргизская, 37-61, 46-76, 2-ая Киргизская, 36-46, 51-71, Казахская, 44-60, Уральский, 31-61, 36-66, Ухтомский, 1-69, 2-76 А, Хибинский, 1-65, 2-66, Кубанский, 1-69, 2-68, Белорусская, 59-65.

10 марта:

Красноармейская, 90-122, Буденновский, 51-57, Проселочная, 19, 21, Тружеников, 11, 13, 23, 70 А, Ревкомовская, 126/42, Денисова, 16, 11-я улица, 33-43, 66-74, Доломановский, 93-109, 94-104, 110/55, Текучева, 162-182, 91-109, Народного Ополчения, 139-151, 188-202, Нефедова, 44, 58/115, Гвардейский, 59-61, 72/91.

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