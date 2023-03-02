Мобилизованного из Ростовской области преподавателя художественного училища наградили медалью

Преподавателя был зачислен в состав Первой фронтовой творческой бригады. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области медалью Минобороны России «Художник Греков» наградили мобилизованного преподавателя училища имени Грекова Юрия Сивачева. Об этом сообщили в донском правительстве.

- Преподаватель был мобилизован и зачислен в Первую фронтовую творческую бригаду, работа которой направлена на повышение мотивации и психологического состояния бойцов. В каждую подобную бригаду входят до 15 профессиональных артистов: вокалисты, музыканты, художники, мастера оригинального жанра, - пояснил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Сейчас работы Юрия Сивачева можно увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил на выставке «Zдесь наша земля, мы не уйдем!». Мастер в своих произведениях рассказывает о событиях на Донбассе в 2014-2022 годах и специальной операции. Всего за период службы художник написал 38 пейзажей, 19 портретов и 35 графических работ.

Юрий Сивачев - член Творческого союза художников России, член Московской областной общественной организации «Союз художников», постоянный участник и призер региональных, всероссийских и международных выставок.

Добавим, медалью награждаются военнослужащие и гражданские специалисты за создание высокохудожественных произведений искусства на военно-патриотическую тему, а также за организацию деятельности военных художников и обучение военных художников.

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