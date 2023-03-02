Социальные выплаты медикам в Ростовской области: с начала года почти 11 тысяч человек получили 86 млн рублей

Чтобы получить выплаты, подавать заявление лично не нужно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Назначенную Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области специальную социальную выплату с начала года получают 10,7 тысячи медицинских работников на общую сумму 86,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что такая выплата положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер пособий колеблется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей и зависит от категории работника и вида организации, в которой он трудится.

Добавим, оформление выплаты происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медучреждения формируют электронный реестр работников, которые имеют право на выплату, и направляют данные в отделение Соцфонда. В реестре помимо данных о сотруднике должна быть указана сумма назначаемой выплаты и на основании чего она была рассчитана.

Уточняется, что медикам не нужно подавать заявления в Соцфонд для получения выплаты и предоставлять справки — данные подает медучреждение, а деньги переводятся на указанные реквизиты.

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