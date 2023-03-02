В Ростове-на-Дону задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

Задержанную подозревают в превышении полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области задержали и отправили под домашний арест руководителя - главного эксперта областного бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России. Об этом ранее сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, предварительную меру пресечения до 15 апреля 2023 года подозреваемой утвердили после возбуждения уголовного дела по статье «Превышение полномочий» (статья 286 УК РФ).

Следствие полагает, что руководитель в 2017 году без проверки приняла у подрядчика, который проводил ремонт административных объектов, фактически невыполненные работы. После этого исполнитель на основании подписанных актов незаконно получил из федерального бюджета 12,8 млн рублей.

Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» удалось получить комментарий в областном бюро медико-социальной экспертизы. Там заявили, что не согласны с обвинениями, которые предъявили начальству.

Дело в том, что подрядчика выбрали еще до назначения нового руководителя. После утверждения в должности по окончании работ исполнителя и.о. главы бюро подписала акты приемки, опираясь на информацию о визировании объектов.

- Руководитель организации, осуществляющей строительный контроль, а также и.о руководителя бюро были введены в заблуждение относительно видов и объема выполненных строительных работ, - подчеркнули в бюро медико-социальной экспертизы.

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Приговор в силу пока не вступил, и задержанный еще считается подозреваемым (подробности)