В Ростовской области экс-глава филиала «Россельхозбанка» получил 8,5 лет колонии

По данным следствия, мужчина вместе с подельниками похитил 171 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему руководителю ростовского филиала «Россельхозбанка», начальнику отдела этого же финансового учреждения и директору юридического лица. Все трое получили сроки по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Экс-руководитель филиала банка получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, его подчиненный - 7 лет и 8 месяцев. Третьего участника дела судили на 6 лет. Свои сроки задержанные должны провести в колонии общего режима. Однако этот приговор пока не вступил в силу, и его еще можно оспорить, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, указанные фигуранты вместе с бывшим руководителем подразделения «Россельхозбанка», директорами двух коммерческих фирм и некоторыми другими лицами с февраля по август 2015 года похитили свыше 171 млн рублей путем выдачи безвозвратных кредитов. Ранее троим соучастникам из этой цепочки уже вынесли обвинительные приговоры.

Добавим, ранее врио начальника районного ОМВД заподозрили в служебном подлоге. Предварительно, специалист мог уволить «задним числом» погибшего участкового.

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