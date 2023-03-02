В Ростове отца отправили убирать парк из-за долга по алиментам в 163 тысячи рублей

Весь положенный срок он занимался благоустройством парка культуры и отдыха «Дружба» города Ростова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове судебные приставы заставили отца вспомнить о своем ребенке. Как оказалось, мужчина задолжал сыну 163 тысячи рублей. При этом, согласно исполнительному производству, четверть своего заработка он должен был отдавать в счет погашения этой суммы. Однако ростовчанин не торопился исполнять обязательства.

В итоге дело в отношении него было отправлено в мировой суд, где его и приговорили к административному наказанию в виде 40 часов исправительных работ. Отцу ничего не осталось как отработать их. Весь положенный срок он занимался благоустройством парка культуры и отдыха «Дружба» города Ростова.

Правда, работа на свежем воздухе не слишком повлияла на нарушителя. Деньги он по-прежнему не хотел платить. И тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

- Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд города Ростова-на-Дону, - добавили в управлении Федеральной службы судебных приставов региона.

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