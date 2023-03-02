Ростов-на-Дону занял первое место в стране по количеству индивидуальных предпринимателей

Алексей Логвиненко выступил на заседании Ассоциации работодателей. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону занял первое место в стране среди городов-миллионников по количеству индивидуальных предпринимателей в расчете на тысячу жителей. Всего в разных отраслях бизнеса свои фирмы в городе развивают более 43 тысяч человек. Об этом по итогам заседания Ассоциации работодателей «Света директоров организаций города» в соцсетях сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ростов остается привлекательным для инвесторов. Активно развивается территория Левого берега Дона. Планируется реализация крупного инвестпроекта - строительство тренировочный базы для ФК «Ростов», - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что на встрече заслушали доклады бизнесменов и наградили лучших сотрудниц предприятий города.

Участники заседания также обсудили самые актуальные на сегодня вопросы: от поддержки мобилизованных граждан и их семей, ведения бизнеса на новых территориях России до темы развития и благоустройства городских территорий.

- Наши предприниматели активно занимают освободившиеся своими товарами и услугами, успешно выстраивают новые логистические цепочки. Наш бизнес оказывает всевозможную добровольную поддержку участникам специальной операции. Уверен, вместе мы справимся с любыми вызовами, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованного из Ростовской области преподавателя художественного училища наградили медалью

Юрия Сивачева отметили за активную творческую работу в зоне СВО (подробности)