Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:13

7,8 млн рублей потратят на содержание и уборку закрытого аэропорта Платов в Ростовской области

Подрядчиков, которые будут выполнять работы, уже утвердили
Ангелина СКИБА
Контракты с победителями тендеров заключили на год

Контракты с победителями тендеров заключили на год

Фото: Кристина Круговых

В Ростовской области на уборку и содержание имущества закрытого аэропорта Платов потратят 7,8 млн рублей. Всего было объявлено два конкурса, подрядчиков утвердили в конце февраля 2023 года. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Так, на поддержание чистоты в помещениях взлетно-посадочной полосы выделили 4,3 млн рублей. Этот тендер выиграл индивидуальный предприниматель.

За сохранностью имущества взлетно-посадочной полосы за 3,4 млн рублей будет следить компания «Южная экспертная ассоциация».

Добавим, контракты с исполнителями заключили на год, до 31 декабря. Заказчиком выступила дирекция по строительству и эксплуатации объектов «Росграницы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области субсидии закрытому аэропорту Платов оставят на уровне 2022 года

Сейчас рейсы не принимают в аэропортах 11 городов страны (подробности)