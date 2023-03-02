7,8 млн рублей потратят на содержание и уборку закрытого аэропорта Платов в Ростовской области

Контракты с победителями тендеров заключили на год Фото: Кристина Круговых

В Ростовской области на уборку и содержание имущества закрытого аэропорта Платов потратят 7,8 млн рублей. Всего было объявлено два конкурса, подрядчиков утвердили в конце февраля 2023 года. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Так, на поддержание чистоты в помещениях взлетно-посадочной полосы выделили 4,3 млн рублей. Этот тендер выиграл индивидуальный предприниматель.

За сохранностью имущества взлетно-посадочной полосы за 3,4 млн рублей будет следить компания «Южная экспертная ассоциация».

Добавим, контракты с исполнителями заключили на год, до 31 декабря. Заказчиком выступила дирекция по строительству и эксплуатации объектов «Росграницы».

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