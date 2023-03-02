Сотрудничество с Таганрогом прекратили два немецких города

Сотрудничество с Таганрогом прервали после начала специальной операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области глава Таганрога - председатель городской думы Инна Титаренко сообщила о разрыве связей с двумя немецкими городами-побратимами. Эта информация прозвучала во время итогового отчета за 2022 год.

- Давнее сотрудничество с Люденшайдом и Баденвайлером прервалось, и не по нашей вине. В 2022 году главы этих городов официально известили нас о том, что в связи с началом специальной операции прекращают контакты с Таганрогом. Для них политика оказалась важнее наших гуманитарных связей, важнее имени Антона Павловича Чехова, которое связывало наши страны, - рассказала Инна Титаренко.

При этом, по словам руководителя таганрогской гордумы, «все, что ни делается, к лучшему».

- Спецоперация позволила нам увидеть истинное лицо наших партнеров. Нужно сказать, что фактически ведется война с Россией и, когда спецоперация закончится, а она непременно закончится нашей победой, надо будет нам всем крепко подумать, на каких условиях и как возобновлять прежние отношения, и возможно ли это будет в принципе, - добавила Инна Титаренко.

Напомним, приморский город имел побратимские связи с Люденшайдом около 30 лет, а с Баденвайлером - примерно 20 лет. Раньше стороны активно сотрудничали, в том числе принимали делегации и проводили совместные культурные мероприятия.

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