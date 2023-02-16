Самовольно установленные объекты должны снести сами владельцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с улиц Таганрога уберут 132 металлических гаража и около десятка ларьков. Об этом говорится на сайте администрации приморского города.

Власти отметили в постановлении, что все «самовольно установленные объекты» до 24 февраля 2023 года должны снести сами владельцы.

Так, демонтировать гаражи настоятельно рекомендуют на улицах Сергея Шило (16 штук), Пальмиро Тольятти (3 штуки), Карантинной и Шевченко (18 штук), Морозова (29 штук), Чехова (64 штуки), а также в переулке Смирновском (2 штуки).

Еще в декабре 2022 года заместитель главы администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила земляков, что в городе собираются сносить гаражи, которые находятся на придомовой территории. Владельцам объектов, находящихся в составе кооперативов или товариществ, нужно было оформить право на землю.

Добавим, в январе 2023 года в регионе упростили условия «гаражной амнистии» и для подтверждения права собственности разрешили предоставлять документы, которые были оформлены до 2005 года.

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