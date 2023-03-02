В 2023 году в Ростовской области построят 13 электрических зарядных станций

Сейчас в регионе работают 14 зарядных станции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области планируют построить еще 13 быстрых электрических зарядных станций. Финансирование на эти цели выделят из федерального бюджета, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Ростовская область вошла в перечень пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Часть затрат по закупке оборудования и технологическому присоединению субсидируют федеральные власти, - рассказал Игорь Сорокин.

По словам чиновника, сейчас в регионе работают 14 зарядных станции, шесть из которых находятся вдоль трассы М-4 «Дон». Также подобные объекты есть в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Аксайском районе. В 2022 году ввели в эксплуатацию четыре станции мощностью 149 МВт.

Напомним, в рамках господдержки предусмотрено субсидирование спроса на электромобили при автокредитовании и автолизинге. Также водителям электромобилей предоставили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам с 1 марта 2023 года. А еще владельцы электромашин освобождены от транспортного налога, владельцы гибридных комплектаций могут снизить налог на 50%.

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На сбор, анализ и уточнение данных региональной службе по тарифам потребуется не менее года (подробности)