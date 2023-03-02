В Ростовской области не планируют менять нормативы потребления коммунальных ресурсов

Тарифы в Ростовской области в 2023 году менять не собираются Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В марте 2023 года в Ростовской области не планируют менять стоимость услуг ЖКХ. Об этом заявил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Эксперт подчеркнул, что решения о пересмотре тарифов обычно принимают на федеральном уровне. Пока никаких изменений не было, и продолжают действовать цены, которые ввели с 1 декабря 2022 года. Следующая индексация ожидается не раньше 1 июля 2024 года.

По словам главы РСТ, тему коммунальной оплаты на Дону подняли в связи с постановлением правительства России об изменении порядка нормативов потребления при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Однако нововведения в этой категории не собираются принимать прямо сейчас.

- Региональная служба по тарифам должна провести расчеты по новым правилам. В случае отклонения от действующих нормативов, их заново утвердят. При этом на сбор, анализ и уточнение данных потребуется не менее года. Пока новые нормативы за содержание общего имущества домов не рассчитаны, и продолжают действовать прежние, - разъяснил Алексей Лукьянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 3 по 10 марта

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону с 3 по 10 марта (подробности)