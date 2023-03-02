Когда тетя узнала, что племянница ее обворовывает, то обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе племянница обокрала пожилую тетю. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в местной прокуратуре 2 марта.

По информации ведомства, родная тетя девушки проживала в другом районе. Злоумышленница знала код от ее счета. С помощью мобильного приложения банка она регулярно переводила деньги с ее карты на свой счет. Когда тетя звонила племяннице узнать, что происходит с ее счетом, та просто не отвечала. Так она списала сбережения родственницы 8 раз. Когда тетя узнала, что племянница ее обворовывает, то обратилась в полицию.

- После возбуждения уголовного дела по статье 158, девушка призналась в содеянном, частично возместила ущерб. В ходе судебного заседания, подсудимая в полном объеме рассчиталась с родственницей, вернув все похищенное, извинилась и сказала, что во всем виновато тяжелое материальное положение, в которое она попала и вынуждена была пойти на хищение, – сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

Суд приговорил девушку к 1,5 году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

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