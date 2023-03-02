В Ростовской области чиновник получил реальный срок после того, как стена «заброшки» насмерть придавила мальчика

Когда аварийный дом снесли, старые летняя кухня и сарай остались, и "заброшка" манила детвору. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области чиновника из города Гуково призвали к ответу за бездействие, которое привело к трагедии. В его ведении был вопрос получения денег на снос старых бесхозных сараев, которые не на шутку пугали местных жителей. Несмотря на жалобы горожан и указания начальства, ничего сделано не было. Из-за этой халатности под стеной бесхозного сарая, который вовремя не снесли, погиб семилетний мальчик. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Ростовской области.

ДОМ СНЕСЛИ, САРАИ ОСТАВИЛИ

Сколько ни избавляйся от старых бараков, а они, наверное, есть еще в каждом городе. Были такие и в Гуково - в одном из отдаленных районов. Как рассказал один из свидетелей по делу, бывший заместитель мэра, жильцы одного такого домика обращались в администрацию с просьбой признать их жилище аварийным и расселить. Объект обследовали и признали дом аварийным, информацию передали в область на включение в программу переселения. В итоге жильцы благополучно переехали, а дом снесли.

Дом снесли, но самострои остались. На их снос денег запланировано не было. Летняя кухня, угольник — спустя много лет все выглядело как ветхие сараи. Участок не огородили, и оставшиеся хозпостройки мало того что портили пейзаж, так еще и оставались в открытом доступе — заходи не хочу. Местных жителей такое соседство пугало — боялись за детей, которых как магнитом тянет играть на «заброшку». Люди даже писали в администрацию письмо с просьбой все это убрать, пока не дошло до беды.

Жители улицы просили снести ничем не огороженные бесхозные постройки. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

БЫЛО ДВА ПОРУЧЕНИЯ

Глава администрации города как минимум дважды на планерных совещаниях — 14 и 21 октября 2019 года - поручил своему заму проработать вопрос о сносе хозпостроек. Денег в местном бюджете на работы не было, поэтому чиновник должен был обратиться к губернатору с просьбой о финансировании. Как рассказали в прокуратуре, до 14 февраля 2020 года сотрудник так ничего и не сделал, а потом уволился. Спустя семь месяцев после этого произошла трагедия.

ЧЕТВЕРО МАЛЬЧИШЕК ВЫШЛИ ПОГУЛЯТЬ

Жаркий день 10 сентября 2020 года. Около двух часов дня домой к Ирине (все имена изменены — прим. ред.) постучались два соседских мальчика, одноклассники ее старшего сына, первоклашки Руслана. Мама отпустила сыновей гулять. Периодически женщина выходила на улицу посмотреть, как там мальчишки, где находятся.

Около 16 часов ребята, забрели на ту самую «заброшку», которая была практически напротив дома, где жили Руслан и Сережа. Как только старший брат зашел в старый сарай, на него обрушилась кирпичная стена. Испуганный младший ребенок побежал через дорогу к маме.

- Руслан упал! - только и смог выкрикнуть мальчонка.

Несмотря на все усилия медиков, травмы оказались так тяжелы, что на утро мальчик скончался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДНЯЛА ТЯЖЕЛУЮ СТЕНУ

Испуганная женщина чуть ли не в три прыжка оказалась на месте и увидела, что на ее сына упала тяжелая стена. Она стала кричать, звать на помощь, чтобы кто-то помог ей спасти мальчика. Никого не дождавшись, мать сама подняла эту стену, вытащила из-под нее сына и на руках понесла его домой, откуда и вызвала скорую помощь.

Приехавшие медики оказали пострадавшему помощь и на реанимобиле доставили в больницу. Пациента госпитализировали в медучреждение Каменска-Шахтинского. Врачи сразу сообщили, что состояние Руслана очень тяжелое. Они боролись за него весь вечер и ночь, но утром мальчик скончался от многочисленных травм.

В тот же день злополучные хозпостройки были снесены...

В тот же день, когда мальчика не стало, самовольные хозпостройки снесли. Фото: Антон ФОКИН

СОБИРАЕТСЯ ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР

После случившегося замглавы стал фигурантом уголовного дела.

- В суде было установлено, что на тот момент подсудимый, являясь заместителем главы администрации города Гуково, не исполнил своих обязанностей об обращении в адрес губернатора Ростовской области с целью выделения ассигнований на снос аварийных самовольных построек. В нарушение своих должностных обязанностей и небрежно относясь к наступлению возможных последствий, не принял меры, препятствующие доступу к опасному строению, - прокомментировали в прокуратуре Гуково.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии поселения. В течение двух лет после освобождения ему нельзя будет заниматься организационной и административно-хозяйственной работой на должностях в государственных и муниципальных органах. Приговор в законную силу не вступил, и осужденный планирует его обжаловать.

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