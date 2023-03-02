В Ростовской области за нарушение правил обращения с домашними животными будут штрафовать

Закон начал действовать с 1 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей будут штрафовать за ненадлежащее содержание домашних питомцев. Об этом сообщили в правительстве региона.

С 1 марта текущего года на территории донского региона начал действовать областной закон о содержании домашних питомцев. За исполнением новых правил будут следить специалисты управления ветеринарии Ростовской области. Замначальника регионального управления ветеринарии Дмитрий Кутовой отметил, что вопрос ответственности за нарушение установленных правил прорабатывается.

- В настоящий момент ведётся работа по внесению изменений в статью 4.6 областного закона «Об административных правонарушениях» в части установления меры ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных на территории региона, — отметил Дмитрий Кутовой.

Статья содержит 2 пункта: нормы содержания животных в приютах и об обращении с бездомными животными. За несоблюдение закона гражданам грозит штраф. Для физлиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

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(Подробности)