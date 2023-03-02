Ростовчанам рассказали о взаимосвязи между постным майонезом и панкреатитом

Постный майонез можно приготовить самим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанам рассказали, какая связь между постным майонезом и панкреатитом. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога-диетолога и кулинарного блогера Нурию Дианову.

По словам специалиста, постный майонез содержит большое количество крахмала. Это оказывает негативное воздействие на организм. Гораздо более губительное влияние такой продукт может нанести на страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удаленным желчным пузырем, чем майонез классический.

Медик посоветовала самостоятельно приготовить этот соус, если заменить его совсем нечем.

- Майонез сам по себе достаточно жирная и вредная добавка к еде, а постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на людей, страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удаленным желчным пузырем, — отметила диетолог.

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(Подробности)