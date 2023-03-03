В Ростовской области 3 марта ожидаются заморозки до -10, дождь и гололед

На севере региона ожидаются морозы до -10. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителей Ростовской области предупредили о заморозках до -10 градусов 3 марта. О погоде в последний рабочий день сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ближайшие сутки на территории области ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Гражданам стоит быть внимательнее на улице, а водителям не рекомендуется ставить рядом транспорт. Средняя температура днем в области составит от -1 до +4 градусов. В южной части региона воздух прогреется до +7 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут до -5 градусов. На севере региона ожидаются морозы до -10.

Из-за резких перепадов на дорогах может образоваться гололед. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными во время движения.

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