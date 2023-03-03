В Ростовской области с начала года водители сбили 118 пешеходов

Пешеходы иногда перебегают дорогу в запрещенных местах Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Ростовской области с начала 2023 года водители сбили 118 пешеходов. В этих происшествиях погибли 17 человек, остальные 110, в том числе 25 детей, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции.

- Основные причины подобных случаев - нарушение правил проезда пешеходного перехода, завышенная скорость, несоблюдение требований светофора и неосторожность при движении задним ходом, - отметили в ведомстве.

При этом пешеходы также нарушают правила: перебегают дорогу в запрещенных местах, игнорируют «зебру» или ходят вдоль дороги, несмотря на наличие рядом обочины или тротуара.

Жителей Дона просят строго соблюдать ПДД. В темное время суток пешеходы должны использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)