В Ростовской области с начала года водители сбили 118 пешеходов

Пешеходы иногда перебегают дорогу в запрещенных местах
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
В Ростовской области с начала 2023 года водители сбили 118 пешеходов. В этих происшествиях погибли 17 человек, остальные 110, в том числе 25 детей, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции.
- Основные причины подобных случаев - нарушение правил проезда пешеходного перехода, завышенная скорость, несоблюдение требований светофора и неосторожность при движении задним ходом, - отметили в ведомстве.
При этом пешеходы также нарушают правила: перебегают дорогу в запрещенных местах, игнорируют «зебру» или ходят вдоль дороги, несмотря на наличие рядом обочины или тротуара.
Жителей Дона просят строго соблюдать ПДД. В темное время суток пешеходы должны использовать световозвращающие элементы на одежде и вещах.
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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)