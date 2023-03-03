В Новочеркасске несовершеннолетнего студента и бизнесмена оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Повторные нарушения могут привести к уголовному наказанию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области несовершеннолетний студент и предприниматель из Новочеркасска получили штрафы по 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба УФСБ по донскому региону.

По данным ведомства, молодой человек, которого оштрафовали, до этого разместил в социальных сетях угрозы и экстремистские высказывания относительно символа «Z». Это нарушение рассматривали в комиссии по делам несовершеннолетних при городской администрации.

Взрослый задержанный отвечал уже перед судом. Известно, что мужчина оставил на видном месте иностранный флаг с надписью против специальной операции.

В УФСБ напоминают: за подобные поступки, совершенные повторно, грозит уже не административное, а уголовное наказание по статье 280.3 УК РФ. В этом случае среди мер воздействия также могут назначить арест или тюремный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники полиции нашли всех участников похищения, произошедшего в центре Ростова

Вчера вечером подозрительные люди увезли на машине мужчину, который звал на помощь (подробности)