В Ростовской области из-за санкций приостановили строительство двух зерновых терминалов

Проекты зерновых терминалов поставили на паузу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в портах Азова и Таганрога, приостановили строительство двух зерновых терминалов. Корректировка потребовалась из-за влияния зарубежных санкций. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил глава донского Минсельхозпрода Константин Рачаловский.

- Антироссийские санкции оказывают негативное влияние, затрудняют расчеты и формируют логистические проблемы. Это привело к корректировке сроков и бюджетов. В условиях ограничения судоходства в Азовском море проекты «Азовского морского терминала» (АМТ) и «Морского зернового терминала» (МЗТ) по строительству терминальных комплексов в морских портах Азова и Таганрога сегодня стоят на паузе, - прокомментировал Константин Рачаловский.

Чиновник при этом добавил, что из-за сложностей с поставками оборудования строительство маслоэкстракционных заводов в Миллеровском и Неклиновском районах перенесли на 2023 год. Эти проекты сейчас продолжают реализовать.

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