50 заводов за 5 лет планируют создать в Ростовской области на территории ОЭЗ

Один из ожидаемых экономических проектов - создание химического кластера Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на территории будущей особой экономической зоны за 5 лет собираются возвести 50 заводов. Об этом на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона сообщил глава Минэкономразвития Дона Максим Папушенко.

- Большую ставку мы делаем на создаваемую особую экономическую зону в Новочеркасске (304,9 га). Однако это задача не одного города Новочеркасска, это возможность появления десятка заводов для активизации всей экономики Ростовской области. Мы ставим задачу за 5 лет создать не менее 50 заводов на территории ОЭЗ, это очень амбициозный план, - отметил Максим Папушенко.

Чиновник напомнил, что для резидентов особой экономической зоны будут действовать специальные преференции: освобождение на 10 лет от налога на имущество, освобождение на первые 5 лет от налогов на прибыль, в последующие 5 лет пониженная ставка в размере 5 %, а в дальнейшем, в течение 49 лет, пониженная региональная ставка налога на прибыль. Предполагаются также таможенные льготы.

После Максима Папушенко выступил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. Глава донского Минпромэнерго напомнил, что в новочеркасский индустриальный парк уже привлекли 65 резидентов.

К слову, один из ожидаемых проектов на указанной территории - химический кластер. Первую продукцию в рамках этого направления инвестор - ООО «Химические технологии» - собирается выпустить уже до конца 2023 года.

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