В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют открыть Центр истинных ценностей (ЦИЦ), рассказал 2 марта на заседании совета по инвестициям министр экономического развития региона Максим Папушенко.

- ЦИЦ - это уникальное пространство, где созданы шесть парадигм: инновации, наука, технологии, духовность, культура и креатив. Надеемся, что это пространство и концентрация там талантливых людей даст запуск и станет драйвером для новых инновационных креативных проектов, - рассказал Папушенко.

Он также заявил, что дата открытия Центра уже определена. Однако в рамках заседания она не прозвучала.

Впервые о планах по созданию ЦИЦ рассказал губернатор Василий Голубев в декабре 2022 года в ходе инвестиционного послания. Тогда отмечалось, что площадка будет ориентирована на молодежь и предназначена для того, чтобы развивать новые технологии.

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