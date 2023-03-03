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НовостиЭкономика3 марта 2023 11:13

Ростовская область откроет офисы присутствия в дружественных странах

Это поможет расширить рынки сбыта товаров
Ангелина СКИБА
Представительства донского региона собираются организовать в нескольких странах

Представительства донского региона собираются организовать в нескольких странах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ростовская область для расширения рынков сбыта откроет офисы присутствия в нескольких дружественных странах. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

- Важный блок инвестиционного послания губернатора был посвящен поиску новых рынков. Один из проектов в рамках этой работы - создание целой сети «офисов присутствия» в дружественных странах, - сказал Максим Папушенко.

По словам чиновника, представительства донского региона планируют организовать в Индии, Вьетнаме, Эфиопии и Турции. В Аргентине «донская делегация уже наладила конструктивные деловые связи».

Напомним, в декабре 2022 года власти также планировали создание «офисы присутствия» в Иране, Республике Беларусь и Китае.

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