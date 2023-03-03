Суд определил наказание в виде 3 лет условного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили женщину, которая угрожала совершить теракт в администрации Веселовского района. Об этом сегодня, 3 марта, рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, неспокойная гражданка заявила о своих планах еще в августе 2022 года. Тогда она лично позвонила в полицию и предупредила дежурного. После этого сразу же провели проверку. В итоге выяснилось, что опасность была ложной.

В связи с этим в отношении женщины завели дело по части 3 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Багаевский районный суд определил наказание в виде 3 лет условного срока.

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