Молодежь посещает парк «Патриот» и «Самбекские высоты» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область вошла в топ-20 популярных регионов для молодежного туризма. К такому выводу пришли по итогам первого этапа всероссийского конкурса «Маршрут построен», сообщил заместитель донского губернатора Артем Хохлов.

- Наш регион славится историей и традициями, самобытной культурой, деятелями искусства, выдающимися спортсменами. Есть целый спектр туристических направлений, способный удовлетворить и пытливые умы юных ученых, и любителей активно провести досуг, - отметил Артем Хохлов.

Востребованность туристических направлений оценили по комментариям молодежи, а также по презентациям регионов. В комплексную программу Ростовской области вошли: новочеркасский космоцентр, музей «Самбекские высоты», парк «Патриот», IT-лаборатория в Таганроге и другие интересные места, в том числе современные арт-пространства.

Как уточнили в областном правительстве, конкурс «Маршрут построен» организовала некоммерческая организация «Больше, чем путешествие». Акцию проводят для повышения интереса молодежи к изучению России и своей малой родины, а также для воспитания патриотизма.

Добавим, в Ростовской области с 2021 года реализуют проект «НЕ Тихий Дон». В рамках этой программы молодежь уже приглашали в музей «Самбекские высоты», музей градостроительства и быта Таганрога, в «Лавку Чеховых», публичную библиотеку имени Чехова, а также в хутор Старозолотовский.

Молодые люди и девушки делают много снимков и видео в таких путешествиях, а потом публикуют все в социальных сетях. Это очень помогает в развитии молодежного туризма.

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