В Ростовской области будут судить бывшего оперуполномоченного МВД

Экс-полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завершили следствие по делу бывшего оперуполномоченного сотрудника МВД. Теперь все собранные материалы рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе управления СУ СК России по донскому региону.

По данным ведомства, подозреваемого обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предварительно, в 2022 году мужчина обманом получил от ростовчанки 1,5 млн рублей. Эти деньги женщина передала, чтобы избежать наказания за коррупционное преступление.

Известно, что хитрец взял всю сумму, но выполнять свои обещания не собирался, потому что никак не мог повлиять на ход расследования.

- Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Задержанный признал свою вину в полном объеме еще на этапе следствия, - прокомментировали в СК.

Добавим, подозреваемому теперь грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей.

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