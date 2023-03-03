В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

Пенсионерка страдает потерей памяти. Фото: "ЛизаАлерт"

В Таганроге разыскивают без вести пропавшую 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Мария Михайловна проживает в СНТ "Рассвет". Она вышла из дома около полудня и больше не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Пенсионерка страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи. Поисковики прочесывают все улицы и дворы города.

Рост пропавшей – около 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

В день пропажи она была одета в темно-зеленую куртку, платье и черные лосины. Также на ней были черные сапоги и розовый берет.

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