В Ростове планируют благоустроить сквер Комсомольский вдоль улицы Малиновского

По словам депутатов, сквер будет востребован у 40 тысяч ростовчан. Фото: сайт администрации города

В Ростове планируется благоустройство сквера Комсомольского, который могут посещать до 40 тысяч человек. Депутаты городской думы от Советского района поддержали этот проект, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Сергей Смирнов, Евгений Соболев, Сергей Полевода и Сергей Авакян выступили спонсорами проектных работ для благоустройства нового общественного пространства вдоль улицы Малиновского, - говорится в сообщении.

Речь идет о сквере, который расположен вдоль улицы Малиновского между Коммунистическим проспектом и улицей 2-я Краснодарская. В текущем году запланировано его благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды.

- Длительное время эта территория находилась в неудовлетворительном состоянии. Теперь здесь планируется обустроить пешеходные дорожки, установить новые малые архитектурные формы, площадку для выгула собак, выполнить озеленение территории, - добавили в администрации.

Уточняется, что сейчас проектное бюро ведет корректировку исполнительной документации и получает положительное заключение госэкспертизы.

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