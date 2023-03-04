В Ростове хотят сделать пешеходную зону по примеру парка Галицкого в Краснодаре

Парк "Краснодар" вдохновляет власти Первомайского района для благоустройства пешеходной зоны. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируется завершить разработку проекта пешеходной зоны в районе Сельмаша на улице Сержантова. И для этого власти собираются опираться на опыт создателей парка Галицкого в Краснодаре. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на слова главы администрации Первомайского района города Валентина Кукина.

Как сообщает издание, глава отметил, что перед оформлением пешеходной зоны на Сержантова хотел бы ознакомиться с опытом создания парка в Краснодаре, пообщаться с представителями этого объекта, а уже после начинать работу с проектировщиком.

Напомним, деньги на строительство пешеходной зоны были выделены в конце 2022 года. Помимо создания пешеходной зоны, по всей улице предполагается заменить тротуарную плитку.

Напомним, парк, о котором идет речь, открыт в 2017 году и официально называется «Краснодар», но среди местных жителей прижилось название в честь его основателя — парк Галицкого.

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