В Ростовской области откроется выставка «Жены героев»

Екатерина Колотовкина - инициатор проекта. Фото: Светлана Осмачкина.

Жительницы Шахт присоединились к Всероссийскому проекту-фотосессии «Жены героев», который возник в Самарской области и стал востребованным по всей стране. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Этот проект нацелен на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Каждая участница надевает китель супруга, рассказывает, чем гордится, о преданности и надежде.

В Шахтах участие в проекте приняли 13 женщин, надевших кители мужей, которые сейчас находятся на передовой.

Своим участием жительницы Шахт подчеркнули, что они и все жены участников спецоперации являются настоящим тылом и поддержкой для своих героев, и за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

Помимо фотопроекта в городе пройдет седьмой общегородской сбор гуманитарной помощи.

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