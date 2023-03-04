Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 марта 2023 15:24

В Ростовской области откроется выставка «Жены героев»

Шахтинские жены участников спецоперации присоединились к федеральному фотопроекту
Татьяна ТИХОНОВА
Екатерина Колотовкина - инициатор проекта. Фото: Светлана Осмачкина.

Екатерина Колотовкина - инициатор проекта. Фото: Светлана Осмачкина.

Жительницы Шахт присоединились к Всероссийскому проекту-фотосессии «Жены героев», который возник в Самарской области и стал востребованным по всей стране. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Этот проект нацелен на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Каждая участница надевает китель супруга, рассказывает, чем гордится, о преданности и надежде.

В Шахтах участие в проекте приняли 13 женщин, надевших кители мужей, которые сейчас находятся на передовой.

Своим участием жительницы Шахт подчеркнули, что они и все жены участников спецоперации являются настоящим тылом и поддержкой для своих героев, и за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

Помимо фотопроекта в городе пройдет седьмой общегородской сбор гуманитарной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень больно, но нужно жить»: Жена погибшего в СВО ростовского офицера запустила в память о нем всероссийскую акцию

Мать двоих детей в память о погибшем в спецоперации муже организует в Ростове фотопроект «Жены героев» (подробнее)