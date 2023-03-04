В Ростовской области молодой водитель въехал в дерево, когда ему стало плохо за рулем

Предварительно, авария случилась из-за головокружения. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 4 марта, в Ростовской области молодому водителю стало плохо за рулем и он попал в аварию, врезавшись в дерево. Подробности о ДТП в Аксайском районе сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Приблизительно в 14.20 на автодороге «Ростов-на-Дону — ЦУКСП Темерницкая» 32-летний водитель за рулем Renault Logan, по предварительным данным, из-за плохого самочувствия, головокружения, потерял управление, съехал с дороги вправо и врезался в дерево, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мужчина получил травмы, которые потребовали помощи медиков — водитель был доставлен в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

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