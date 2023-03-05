В Ростовской области семьи участников спецоперации подверглись информационным атакам

В Гуково в правоохранительные органы чаще стали поступать обращения от родственников участников спецоперации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Гуково Ростовской области участились случаи информационных атак в отношении членов семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Неизвестные звонят родным тех, кто сейчас находится на передовой, и сообщает об их гибели. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Если вам звонит «командир» или «из военкомата» со скорбным известием о гибели или взятии в плен вашего родственника, знайте — это неправда! - предупреждают городские власти. - Эти люди не могут вам звонить, потому что процедура извещения родственников совсем другая.

Также в сообщении власти города объясняют возможные причины таких звонков:

- Расшатать обстановку, заставить матерей, убитых горем, идти в военкоматы, начинать собирать деньги на лечение, когда это не требуется, и самая гнусная цель — разбить сердце матери, подорвать ее здоровье, - пишут в администрации Гуково. - Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

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