В Ростовской области для школьников проведут день профориентации

С ребятами встретятся представители учебных заведений и работодатели. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 13 по 17 марта во всех городах и районах Ростовской области для школьников пройдет областной день профориентации «Сделай свой выбор». Единый День профориентации будет проводиться специалистами службы занятости, чтобы познакомить выпускников школ с рынком труда региона. Также в мероприятиях примут участие не только представители высших и средних специальных учебных заведений, но и работодатели. Об этом сообщают в правительстве региона.

Помимо этого донских школьников ждет целый ряд мероприятий — фестиваль востребованных профессий «Куда пойти учиться?», встречи с работодателями и представителями вузов и ссузов, классные часы «Выбираем профессию вместе», конкурсы презентаций, видеороликов, исследовательских работ о профессиях, дни открытых дверей, профориентационные квесты и онлайн-экскурсии, а также профориентационное тестирование и многое другое.

Так, в 2022 году областной день профориентации посетили более 100 тысяч школьников региона.

Подробную информацию о месте и времени проведения мероприятий можно будет узнать в центрах занятости населения.

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