В Ростове сотрудника ГУФСИН подозревают в вымогательстве взятки у заключенного

Подозреваемый в вымогательстве взятки в СИЗО находится под следствием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудник ГУФСИН по Ростовской области попался на взятке и теперь проходит в уголовном деле как подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- По версии следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый, исполняя обязанности начальника отряда группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственном изоляторе № 5, потребовал и получил через посредников 100 тысяч рублей от одного из осужденных за улучшение условий содержания, - рассказали в ведомстве.

Случившееся утаить не удалось, и обо всем узнали в отделе собственной безопасности ГУФСИН по Ростовской области вместе с Управлением ФСБ по региону.

- После совершения преступления сотрудник был задержан, и в ходе допроса в полном объеме признал вину, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. А в отношении посредников возбуждены уголовные дела по статье «Посредничество во взяточничестве».

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