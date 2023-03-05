В Ростове пока не нашли денег на инвентаризацию могил на кладбищах

Инвентаризация могил на городских кладбищах может обойтись почти в 34 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские власти пока не могут найти деньги на инвентаризацию могил на городских кладбищах. Об этом рассказал глава департамента ЖКХ донской столицы Алексей Пономарев — сообщает «Городской репортер».

Издание приводит слова чиновника о том, что мероприятие обойдется городской казне в 33,7 миллиона рублей, но из-за дефицита городского бюджета сейчас эти средства выделить нельзя. А если считать за счет областного бюджета, то придется проводить инвентаризацию всех кладбищ в регионе.

Отметим, первый замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов рассказал, что на Дону зарегистрировано 2130 кладбищ и в общей сложности более 64 тысяч могил, хотя эти сведения еще нужно уточнить, и могил может оказаться гораздо больше. В последний раз инвентаризация кладбищ в селах проводилась в 30-40-е годы прошлого века.

- Министерством ЖКХ составлен реестр кладбищ региона, и совместно с минцифры в этом году планируем разместить его в открытом доступе в региональной информационной системе. Такую же работу планируется провести по инвентаризации всех мест захоронений к 2025 году, - сообщил первый замминистра.

Такая цифровизация позволит онлайн узнать, где похоронен человек, и есть у него родственники или могила бесхозная.

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