Власти Ростова не собираются запрещать школьникам носить кофты с пауком и клетчатые брюки

Как одеваться в школе - решается уставом учебного заведения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону власти не собираются запрещать школьникам носить кофты с пауком и клетчатые брюки после скандалов с группами подростков, которых в Интернете прозвали ЧВК «Редан». Об этом сообщает пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- В связи с обращениями к нам средств массовой информации по поводу запрета на свободную одежду в учебных заведениях Ростова, мы уточнили данный вопрос в Управлении образования, - прокомментировала руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ.

В ответе есть ссылка на статью 38 Федерального закона «Об образовании в РФ» и Постановление Правительства Ростовской области «Об установлении требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области».

- Каждое общеобразовательное учреждение донской столицы разрабатывает собственный акт, регламентирующий стандарты школьной формы и внешнего вида учащихся. Изменения в требования к школьной форме в муниципальных общеобразовательных организациях города в настоящий момент не вносились, - добавила Мария Петрова.

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