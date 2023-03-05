В Ростове половина родителей не контролируют, как старшеклассники тратят карманные деньги

Не все родители досконально проверяют, на что ребенок тратит карманные деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти половина — 49 процентов — родителей старшеклассников в Ростове не контролируют, на что их дети расходуют карманные деньги. А 9 процентов опрошенных выдают ребенку более трех тысяч рублей в неделю не на репетиторов, а на кино и мороженое. Таковы результаты февральского опроса сервиса SuperJob среди ростовских родителей детей возрастом от 7 до 17 лет.

Так, 79 процентов родителей дают на карманные расходы младшеклассникам, 9 из 10 матерей и отцов выдают деньги подросткам старше 11 лет. И чем старше становится сын или дочь, тем слабее родители контролируют расходы чада. Когда за покупками учеников младшей школы не следят лишь 9 процентов опрошенных, то к к достижению ребенком 11-14 лет, следить за его расходами перестают уже 20 процентов, а за старшеклассниками не присматривают уже 49 процентов.

И чем старше становится ребенок, тем больше денег получает на карманные расходы. По данным опроса, 78 процентов родителей дают детям 7-10 лет по 500 рублей в неделю. Ученикам средней школы 69 процентов мам и пап выдают до тех же 500, а 24 процента — от 500 до 1000 рублей в неделю. Старшеклассникам же обычно достается больше: 37 процентов родителей выдают до 500 и до 1000 рублей, а 17 процентов — от тысячи до трех тысяч.

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